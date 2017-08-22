Критик: Серебренников сможет заниматься творчеством, несмотря на задержание

МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Режиссер Кирилл Серебренников, ранее задержанный по подозрению в мошенничестве, сможет продолжать свою творческую деятельность даже в том случае, если ему будет изменена мера пресечения, заявил РИА Новости театральный критик Григорий Заславский.

Следственный комитет РФ сообщил во вторник о задержании Серебренникова по подозрению в мошенничестве. Как сообщила журналистам официальный представитель ведомства Светлана Петренко, художественному руководителю "Гоголь-центра" вменяется организация хищения не менее 68 миллионов рублей, выделенных в 2011–2014 годах на реализацию проекта "Платформа".

"Изменение меры пресечения не всегда влечет за собой содержание в СИЗО и не обязательно влечет за собой домашний арест. Вполне возможна подписка о невыезде… Даже пребывание в местах заключения не помешало Сервантесу написать "Дон Кихота", но я все-таки не хотел бы пожелать Кириллу чего-то подобного. Все-таки профессия режиссера требует куда большей свободы", — сказал Заславский.

Он подчеркнул, что сочувствует Серебренникову, так как тот, прежде всего, художник, а не администратор.

"Я знаю, сколько он потратил сил для того, чтобы не стать директором "Гоголь-центра". Художники, могу сказать по своему опыту… Ты подписываешь финансовые документы, опираясь на три-четыре подписи людей, которые визируют, разбираясь в этом. Здесь, конечно, очень важно быть уверенным в тех людях, с которыми ты работаешь. Я очень искренне сопереживаю ему", — отметил собеседник агентства.

В мае в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у его худрука Кирилла Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия". По данным следствия, министерство культуры России выделило "Седьмой студии" около 70 миллионов рублей на спектакли и гастроли. Обвиняемые, по мнению следствия, похитили деньги с помощью фиктивных документов об организации спектакля "Сон в летнюю ночь".

В настоящее время под арестом находятся экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, бывшая бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева, а ее экс-гендиректор Юрий Итин — под домашним арестом.