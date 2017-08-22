Суд в Петербурге направил на пересмотр решение о штрафе метро из-за теракта

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 авг — РИА Новости. Санкт-Петербургский городской суд во вторник отправил на новое рассмотрение решение суда первой инстанции о привлечении Петербургского метрополитена к ответственности за нарушение требований транспортной безопасности, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Ранее сообщалось, что 31 июля Ленинский районный суд отменил три постановления Ространснадзора о назначении Петербургскому метрополитену административных наказаний после теракта в апреле.

Всего, согласно картотеке Ленинского районного суда, метро подало 17 жалоб на постановления управления Ространснадзора по СЗФО. По одной из жалоб, касающейся штрафа в размере 50 тысяч рублей, судом в конце июня было принято решение в пользу Ространснадзора.

"Санкт-Петербургский городской суд отменил и направил на новое рассмотрение решение Ленинского районного суда Санкт-Петербурга об оставлении без изменений постановления о признании СПб ГУП "Петербургский метрополитен" виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 11.15.1 КоАП РФ", — говорится в сообщении.

В мае замглавы Ространснадзора Владимир Черток сообщал журналистам, что среди причин трагедии в метрополитене Санкт-Петербурга есть и человеческий фактор, а именно плохое качество работы персонала, отвечающего за соблюдение требований безопасности. Черток пояснял, что недобросовестное отношение сотрудников метрополитена к своим обязанностям стало одной из причин, по которым трагедию не удалось предотвратить.

Днем 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. Общее количество погибших составило 16 человек, включая самого террориста-смертника.