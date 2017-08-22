Бастрыкин поручил провести проверку по жалобам жителей Томской области

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по жалобам о непредоставлении жилья, а также невыплате зарплаты на заводе измерительной аппаратуры в Томской области, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Накануне президент России Владимир Путин обсудил с врио губернатора Томской области Сергеем Жвачкиным жалобы жителей региона, поступившие на "прямую линию". В том числе президент обратил внимание на задержки по зарплате работникам Томского завода измерительной аппаратуры и на сообщение от женщины, которая в 2008 году просила разобраться в ее жилищной ситуации, но до сих пор живет в аварийном доме.

"Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил руководителю следственного управления по Томской области принять меры к установлению всех обстоятельств и доводов гражданки, которой не представляется жилье", — сказала Петренко.

По ее словам, Бастрыкин так же поручил руководителю регионального СУСК проверить информацию о невыплате зарплаты работникам Томского завода измерительной аппаратуры и возбудить уголовное дело при наличии оснований.

Ход и результаты выполнения этих поручений поставлены Бастрыкиным на контроль в центральном аппарате СК России.