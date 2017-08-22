Пострадавшим от пожара в Ростове-на-Дону разрешили забрать уцелевшие вещи

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 авг — РИА Новости. Пострадавшим от крупного пожара в центре Ростова-на-Дону разрешили посетить дома, чтобы забрать уцелевшие вещи, сообщили корреспонденту РИА Новости жители Театрального спуска, которые сейчас находятся у пункта временного размещения в школе №22.

"Сегодня в сопровождении сотрудников полиции мне разрешили зайти в мой дом на улице Шатоевской, 61. Сгорело практически все. Целым остался только стенной сейф, там у меня были золотые украшения. Но сейф был вскрыт ночью, украшений там уже нет", — рассказала агентству 81-летняя местная жительница Тамара Вислогузова.

По ее словам, она прожила в этом доме 80 лет и успела лишь забрать документы, когда огонь дошел до ее жилища.

Сейчас в пункте временного размещения (ПВР) идет раздача гуманитарной помощи: вещей, еды, воды и других необходимых средств. Рядом с ПВР уже образовалась очередь за единовременной выплатой (20 тысяч рублей). Деньги должны поступить в ближайшее время.

"Мы специально не раздаем гуманитарную помощь, люди сами приходят и берут все необходимое. Недостатка в воде, еде или одежде не ощущается. Люди приносят очень много необходимых вещей. Вчера вплоть до часу ночи ростовчане приносили необходимые для пострадавших вещи. Сегодня количество вещей и продуктов пополняется", — пояснил агентству директор школы №22 Юрий Комаров.

Он уточнил, что школа №22 является резервным ПВР, люди там пока не размещены, заявок на размещение пока не поступало.