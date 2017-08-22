Эксперты взяли пробы воздуха в районе пожара в Ростове-на-Дону

КРАСНОДАР, 22 авг — РИА Новости. Атмосферный воздух в Ростове-на-Дону, где в понедельник произошел крупный пожар, не представляет угрозы для здоровья, сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре по Ростовской области.

Как уточнили в ведомстве, специалисты Роспотребнадзора исследуют показатели воздуха на содержание "взвешенных веществ, диоксида азота и оксида углерода".

"По состоянию на 6 утра вторника превышений установленных гигиенических значений предельно допустимых концентраций не выявлено. Атмосферный воздух в Ростове не угрожает здоровью", – отметил представитель ведомства.

Во вторник утром сообщалось, что, по данным регионального минздрава, концентрация вредных веществ в воздухе на месте крупного пожара в Ростове-на-Дону пока превышена.

Пожар днем в понедельник охватил несколько частных домов в районе Театрального спуска рядом с главной площадью Ростова-на-Дону. Он начался в частном жилом доме на Нижегородской улице, после чего перекинулся на соседние дома. Вечером в понедельник МЧС сообщило о локализации возгорания на площади в 10 тысяч квадратных метров, сейчас открытое горение ликвидировано, а пожарные продолжают разбирать завалы и проливать очаги тления. Огнем повреждены почти 120 строений. За медицинской помощью обратились 58 человек, девять были госпитализированы.