Жительница Новосибирска приковала себя цепями к памятнику Ленина

Жительница Новосибирска приковала себя цепями к памятнику Ленина

Жительница Новосибирска приковала себя цепями к памятнику Ленина

КРАСНОЯРСК, 22 авг — РИА Новости. Полиция выясняет обстоятельства инцидента с участием жительницы Новосибирска, которая во вторник утром приковала себя цепями к памятнику Ленина в центре города, сообщили РИА Новости в областном главке МВД.

28-летняя Ксения Сухоруких приковала себя цепями к памятнику Ленина. Основной ее целью было показать умирающую Россию.#Новосибирск pic.twitter.com/UfMgYPMuRT — Вестник Новосибирска (@NovostiNsk) 22 августа 2017 г.

​По словам собеседника агентства, утром поступило сообщение, что у памятника стоит прикованная к нему женщина. На место выехали сотрудники аварийно-спасательной службы, полиция и медики.

"Спасатели сняли цепи, врачи осмотрели, состояние молодой женщины опасения не вызывало, после чего ее доставили в территориальный отдел полиции для дачи объяснительных показаний. В настоящее время ее отпустили домой", — сотрудник пресс-службы Михаил Бирюков.

В настоящее время по данному факту полиция проводит проверку.