Серебренников не будет давать показания СК до приезда адвоката

МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Режиссер Кирилл Серебренников не будет участвовать ни в каких следственных действиях до того, как его защитник вернется в Москву из Владимира, заявил РИА Новости сам адвокат Дмитрий Харитонов.

"Нас никто не предупреждал, что планируются следственные действия, поэтому мы были не в Москве. Если бы предупредили, мы бы сами явились. До моего приезда в Следственный комитет Кирилл в следственных действиях участвовать не будет", — сказал собеседник агентства.

По его словам, озвучивать позицию по данному делу он также пока не будет. "Давайте дождемся завершения следственных действий, и тогда я уже все озвучу, в том числе и нашу позицию", — отметил адвокат.

Сейчас защитник, по собственным словам, едет на поезде из Владимира и должен прибыть в Москву через два часа.