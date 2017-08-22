Журналисты собрались около СК после задержания Серебренникова

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Большое количество журналистов собралось у здания Следственного комитета России в Москве, где находится задержанный по подозрению в мошенничестве режиссер Кирилл Серебренников.

Художественному руководителю "Гоголь-центра" Серебренникову вменяется организация хищения не менее 68 миллионов рублей, выделенных в 2011–2014 годах на реализацию проекта "Платформа".

Около двадцати представителей разных федеральных СМИ собрались возле здания Следственного комитета. Ранее стало известно, что Серебренников не будет участвовать ни в каких следственных действиях до того, как его защитник Дмитрий Харитонов вернется в Москву из Владимира.

В мае в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у его худрука Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия". По данным следствия, министерство культуры России выделило "Седьмой студии" около 70 миллионов рублей на спектакли и гастроли. Обвиняемые, по мнению следствия, похитили деньги с помощью фиктивных документов об организации спектакля "Сон в летнюю ночь".

В настоящее время под арестом находятся экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, бывшая бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева, а ее экс-гендиректор Юрий Итин — под домашним арестом. Серебренников возглавляет "Гоголь-центр" с 2012 года.