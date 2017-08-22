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Происшествия

Пожар в Ростове-на-Дону: один погибший, более ста сгоревших домов

Сюжет:
Пожар в Ростове-на-Дону (76)
12:2422.08.2017
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© Фото : ДВСМИ РосгвардииСотрудники Росгвардии участвуют в тушении крупного пожара в Ростове-на-ДонуСотрудники Росгвардии участвуют в тушении крупного пожара в Ростове-на-Дону
© Фото : ДВСМИ Росгвардии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 авг — РИА Новости. Пожар в районе Театрального спуска рядом с главной площадью Ростова-на-Дону, в результате которого сгорели более 100 домов и погиб один человек, полностью ликвидирован. Более 500 домов в историческом центре города удалось отстоять от пожара. Основной версией случившегося называется "занесение постороннего источника зажигания".

Максимальный уровень сложности

Сотрудники противопожарной службы МЧС России и коммунальных служб во время ликвидации пожара в Ростове-на-Дону
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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При разборе завалов после пожара в Ростове-на-Дону нашли тело погибшего
Пожар начался в понедельник в 12.52 мск после того, как несколько жилых домов загорелись в частном секторе в районе Театрального спуска. К моменту прибытия первого пожарного расчета огнем было полностью охвачено одно строение в частном жилом доме 33 на улице Нижегородская на площади 600 квадратных метров, однако из-за сильных порывов ветра до 15 метров в секунду пламя стремительно распространилось по плотной деревянной застройке, которая оказалась в эпицентре огненного шторма.

Как считают в областном МЧС, изначально происходило скрытое горение в нежилом доме, но его никто не заметил. Пожарных вызвали только тогда, когда горение стало открытым. Первые пожарные расчеты прибыли к месту ЧП уже через 7 минут после сообщения, поступившего в диспетчерскую службу. Спустя 20 минут после их прибытия пожару был присвоен четвертый, максимальный для Ростова-на-Дону номер сложности, а площадь возгорания выросла до 10 тысяч квадратных метров.

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Бушующий огонь и усилия пожарных: ликвидация возгорания в Ростове-на-Дону

Пожарным и спасателям приходилось работать в сложных условиях при 30-градусной жаре. "Многие пожарные из-за теплового удара падали в обморок, но приходили в себя и продолжали тушить, шли в бой с огнем", — рассказал начальник главного управления МЧС по Ростовской области Валерий Синьков.

Группировка по тушению пожара в короткие сроки сначала была увеличена до 500 человек, потом – до 2 тысяч человек. Для тушения огня были привлечены девять воздушных судов – семь вертолетов Ми-8 и два самолета Ил-76 и Бе-200ЧС МЧС России.

Сотрудник противопожарной службы МЧС России во время ликвидации пожара в Ростове-на-Дону. 21 августа 2017
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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При разборе завалов после пожара в Ростове-на-Дону нашли мину времен ВОВ
В течение дня на месте пожара прогремело несколько взрывов, предположительно, взорвались газовые баллоны в горящих домах. В результате были перекрыты несколько прилегающих к горящему кварталу улиц, а на место приехали специалисты "Горгаза" и представители городской администрации, которые отключили попавшие в зону пожара шесть кварталов от газа и электричества.

Вскоре были эвакуированы и жители ближайших многоквартирных домов, для которых развернули пункты временного размещения. Меры были оправданы – в какой-то момент огонь с частных домов перекинулся на балкон шестого этажа многоэтажного дома, но его быстро локализовали и не дали распространяться по всему дому.

Только в 18:52 пожар локализовали на площади 10 тысяч "квадратов", а открытое горение ликвидировали уже после десяти вечера. Всю ночь и утро пожарные проливали очаги тления и разбирали завалы, в ходе чего было обнаружено тело мужчины. В настоящее время его личность устанавливается. "Проводится проверка по факту гибели мужчины. Дело пока не возбуждено", — сказал представитель регионального СУСК.

Более 200 семей лишились домов

В результате пожара сгорели более 100 домов на площади 10 тысячи квадратных метров. "Это шестая часть строений, оказавшихся на пути пожара. Если бы не действия пожарно-спасательных подразделений и авиации, последствия могли быть плаченными", — отметил Синьков.

Сотрудники противопожарной службы МЧС России во время ликвидации пожара в Ростове-на-Дону. 21 августа 2017
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Пострадавшим при пожаре в Ростове-на-дону выплатят по 30 тысяч рублей
По его словам, пожарным и спасателям удалось отстоять от пожара более 500 жилых домов, в которых проживают более 2 тысяч человек. Всего огнем было повреждено 118 жилых домовладений, в которых проживали 218 семей.

По информации местного департамента по предупреждению и ликвидации ЧС, за медицинской помощью обратились 58 человек, девять госпитализированы, шесть человек обратились в травмпункт. Сообщалось, что в числе госпитализированных – трое полицейских и сотрудник МЧС, который получил черепно-мозговую травму.

В организованную МЧС "горячую линию" обратились более 110 человек, всем им оказали психологическую помощь. Кроме того, всем нуждающимся на месте помогали психологи Южного филиала Центра экстренной психологической помощи (ЦЭПП) МЧС России.

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© Ruptly МЧС РФ
Столб дыма над домами и огонь во дворах - крупный пожар в Ростове-на-Дону

Все пострадавшие получат единовременную материальную помощь в размере 20 тысяч рублей, а также по 10 тысяч из резервного фонда области. При этом по 100 тысяч получат те, кто полностью утратил имущество, а по 400 тысяч – те, кто получил тяжкий вред здоровью. Как сообщила министр финансов Ростовской области Лилия Федотова, кто конкретно получит выплату и на какую именно сумму – будет определено позднее.

Сотрудник противопожарной службы МЧС России во время ликвидации пожара в Ростове-на-Дону. 21 августа 2017
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Ростовский губернатор поручил проверить нежилые помещения по всей области
Для пострадавших были организованы четыре пункта временного размещения, выделены пять автобусов, семь маршруток и три грузовика для перевозки людей. Также организован пункт горячего питания. Губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил создать многофункциональный центр для помощи пострадавшим от пожара, в котором должны быть сосредоточены представители всех органов власти.

Режим ЧС был введен сначала в самом Ростове-на-Дону, а потом его распространили и на всю область. Глава МЧС России Владимир Пучков потребовал принять дополнительные меры, чтобы не допустить новых возгораний как в Ростове-на-Дону и Ростовской области, так и в других регионах, где установилась жаркая и сухая погода.

Основная версия

Главной версией пожара в Ростове, по словам начальника ГУМЧС по Ростовской области, считают "занесение постороннего источника зажигания".

Бушующий огонь и усилия пожарных: ликвидация возгорания в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону назвали предполагаемую причину крупного пожара
"Зона первоначального горения находилась с южной стороны территории частных домовладения (пер. Чувашский, 50). За границей трех жилых домов складировался мусор, деревянные доски, резиновые покрышки. Мусорная свалка способствовала в целом развитию пожара. Каких-либо источников зажигания, например, электропроводки, не было. Основная версия – занесение постороннего источника зажигания. В какой форме это было, покажет работа следственных органов" – объяснил он.

Глава ГУМВД по области Олег Агарков рассказал, что с шести утра начался осмотр места происшествия, а все версии причин пожара будут комплексно рассматриваться во взаимодействии со следственными органами.

При этом ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что "версия поджога будет отработана самым серьезным образом".

Пожар в районе Театрального спуска в Ростове-на-Дону 21 августа не был первым: две недели назад там же сгорели несколько домов, было возбуждено уголовное дело о поджоге. Пожар 7 августа произошел все в том же районе на Театральном спуске. Его жители неоднократно сообщали, что неизвестные угрожали им в ответ на отказ продать свою землю. МЧС установило, что причиной пожара 7 августа был поджог, и передало материалы в отдел полиции №7.

Пожар в Ростове-на-Дону
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Более 110 жителей Ростова-на-Дону позвонили на "горячую линию" из-за пожара
Местная жительница Рузанна Багдасарян, которая лишилась двух домов во время пожара 7 августа, связывает случившееся с разногласиями с представителем компании ООО "Меркурий 2000" по выкупной стоимости ее земли. По информации из открытых источников, компания выполняет посреднические услуги при купле-продаже жилой недвижимости. Сосед Рузанны Виталий Миргородский, чей дом также пострадал, не исключает, что пожары связаны с соцопросом, который компания проводила около месяца назад: ООО "Меркурий 2000" выясняла у жителей частных домов рядом с портом, на каких условиях они готовы продать свои участки.

Представитель ООО "Меркурий 2000" заявила РИА Новости, что опрос проводился для улучшения жилищных условий ростовчан. Она добавила, что агентство имеет авторитетное имя и работает по всему Ростову-на-Дону и не имеет отношения к неизвестным "черным риелторам". Как заявила представитель ООО "Меркурий 2000", практически со всеми жителями участка Театрального спуска, который интересует застройщика (около 20 домов), удалось договориться об условиях возможного отселения.

Пожар в Ростове-на-Дону
© РИА Новости / Сергей ПивоваровПерейти в фотобанкБолее двадцати пяти частных домов в районе Театрального спуска загорелись в Ростове-на-Дону в понедельник в первой половине дня.Сотрудники противопожарной службы МЧС России и коммунальных служб во время ликвидации пожара в Ростове-на-Дону
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Более двадцати пяти частных домов в районе Театрального спуска загорелись в Ростове-на-Дону в понедельник в первой половине дня.
© РИА Новости / Сергей ПивоваровИз-за разраставшегося пожара многие люди были вынуждены покинуть свои дома, находящиеся рядом с местом возникновения возгорания.Пожар в Ростове-на-Дону в районе Театрального спуска
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Из-за разраставшегося пожара многие люди были вынуждены покинуть свои дома, находящиеся рядом с местом возникновения возгорания.
© РИА Новости / Сергей ПивоваровПерейти в фотобанкЧерез какое-то время стали поступать сообщения о том, что в домах из-за пожара начали взрываться газовые баллоны.Сотрудники противопожарной службы МЧС России во время ликвидации пожара в Ростове-на-Дону
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Через какое-то время стали поступать сообщения о том, что в домах из-за пожара начали взрываться газовые баллоны.
© РИА Новости / Сергей ПивоваровПлощадь пожара в Ростове-на-Дону спустя два часа достигла десяти тысяч квадратных метров, в городе был введен режим ЧС.Пожар в Ростове-на-Дону в районе Театрального спуска
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Площадь пожара в Ростове-на-Дону спустя два часа достигла десяти тысяч квадратных метров, в городе был введен режим ЧС.
© РИА Новости / Сергей ПивоваровНа данный момент из-за пожара уже эвакуированы более 500 человек, в том числе жители многоквартирных домов, расположенных рядом с местом ЧП.Пожар в Ростове-на-Дону в районе Театрального спуска
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
На данный момент из-за пожара уже эвакуированы более 500 человек, в том числе жители многоквартирных домов, расположенных рядом с местом ЧП.
© РИА Новости / Сергей ПивоваровПерейти в фотобанкВ Ростове-на-Дону были развернуты шесть пунктов временного размещения для пострадавших от пожара.Пожар на территории жилого сектора в Ростове-на-Дону
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
В Ростове-на-Дону были развернуты шесть пунктов временного размещения для пострадавших от пожара.
© РИА Новости / Сергей ПивоваровНа данный момент пожар тушат 186 человек и 63 единицы техники, в том числе вертолеты и самолеты.Пожар в Ростове-на-Дону в районе Театрального спуска
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
На данный момент пожар тушат 186 человек и 63 единицы техники, в том числе вертолеты и самолеты.
© РИА Новости / Сергей ПивоваровПерейти в фотобанкРаботы по тушению пожара осложняет сильный ветер, порывы которого достигают 15 метров в секунду.Сотрудник противопожарной службы МЧС России во время ликвидации пожара в Ростове-на-Дону
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Работы по тушению пожара осложняет сильный ветер, порывы которого достигают 15 метров в секунду.
© РИА Новости / Сергей ПивоваровЗа день ранг сложности пожара был повышен с третьего до четвертого из пяти существующих.Пожар в Ростове-на-Дону в районе Театрального спуска
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
За день ранг сложности пожара был повышен с третьего до четвертого из пяти существующих.
© РИА Новости / Сергей ПивоваровВ МЧС сообщают, что угроза распространения огня на соседние здания пока сохраняется.Пожар в Ростове-на-Дону в районе Театрального спуска
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
В МЧС сообщают, что угроза распространения огня на соседние здания пока сохраняется.
© РИА Новости / Сергей ПивоваровПосле пожара за медицинской помощью обратились порядка 25 человек. Известно о трех получивших ожоги по время пожара, они находятся в больнице в состоянии средней тяжести.Пожар в Ростове-на-Дону в районе Театрального спуска
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
После пожара за медицинской помощью обратились порядка 25 человек. Известно о трех получивших ожоги по время пожара, они находятся в больнице в состоянии средней тяжести.
© РИА Новости / Сергей ПивоваровПерейти в фотобанкВ связи с пожаром в областном главке МЧС России была открытая "горячая линия".Сотрудник противопожарной службы МЧС России во время ликвидации пожара в Ростове-на-Дону
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
В связи с пожаром в областном главке МЧС России была открытая "горячая линия".
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