В Ингушетии столкнулись два легковых автомобиля

НАЛЬЧИК, 22 авг – РИА Новости. Семь человек, среди которых малолетний ребенок, пострадали при столкновении двух легковых автомобилей на автодороге "Кавказ" в Ингушетии, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

"На 587-м километре федеральной автодороги "Кавказ" водитель автомобиля "Лада-Приора", по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль "ВАЗ-21099", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в больницу с различными травмами доставлены водители обеих автомашин, а также пятеро пассажиров, в том числе малолетний ребенок, 2017 года рождения.

"По данным медиков, их жизнь вне опасности", — отметил источник.

По факту аварии проводится расследование.