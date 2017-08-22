В Ингушетии столкнулись два легковых автомобиля

НАЛЬЧИК, 22 авг – РИА Новости. Семь человек, среди которых малолетний ребенок, пострадали при столкновении двух легковых автомобилей на автодороге "Кавказ" в Ингушетии, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
По его словам, в больницу с различными травмами доставлены водители обеих автомашин, а также пятеро пассажиров, в том числе малолетний ребенок, 2017 года рождения.
"По данным медиков, их жизнь вне опасности", — отметил источник.
По факту аварии проводится расследование.