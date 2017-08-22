Пресса собралась около "Гоголь-центра" после задержания Серебренникова

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Около "Гоголь-центра" после задержания его художественного руководителя Кирилла Серебренникова собралась пресса, сам театр закрыт, передаёт корреспондент РИА Новости.

Следственный комитет РФ во вторник сообщил о задержании известного режиссера Кирилла Серебренникова по подозрению в организации мошенничества. Художественному руководителю "Гоголь-центра" вменяется организация хищения не менее 68 миллионов рублей, выделенных в 2011–2014 годах на реализацию проекта "Платформа".

Как передаёт корреспондент РИА Новости, сейчас возле "Гоголь-центра" собрались представители разных федеральных СМИ. Театр закрыт, а на его входной двери висит объявление о том, что театральная касса возобновит работу в нормальном режиме с 28 августа, до этой даты она работает по сокращённому графику.

В мае в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у его худрука Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия". По данным следствия, министерство культуры России выделило "Седьмой студии" около 70 миллионов рублей на спектакли и гастроли. Обвиняемые, по мнению следствия, похитили деньги с помощью фиктивных документов об организации спектакля "Сон в летнюю ночь".

В настоящее время под арестом находятся экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, бывшая бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева, а ее экс-гендиректор Юрий Итин — под домашним арестом.

Серебренников возглавляет "Гоголь-центр" с 2012 года. В этом году режиссер был удостоен одной из самых престижных премий в области театрального искусства — "Европа — новая театральная реальность".