Прихожанин кузбасской церкви оплатил отпевание купюрой "банка приколов"

КЕМЕРОВО, 22 авг — РИА Новости. Прихожанин часовни в Новокузнецке оплатил отпевание купюрой "банка приколов", сообщили РИА Новости в главке МВД России по Кемеровской области.
Как уточнили в полиции, на купюре служители церкви разглядели надпись: "Билет банка приколов".
В настоящее время полицейские проводят доследственную проверку и устанавливают личность злоумышленника. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "мошенничество", санкции которой предусматривают до двух лет лишения свободы.