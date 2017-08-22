В Челябинске при ДТП с маршруткой пострадали восемь человек

ЧЕЛЯБИНСК, 22 авг — РИА Новости. Восемь человек получили травмы в ДТП с маршрутным такси, которое во вторник утром врезалось в бетонный забор в Тракторозаводском районе Челябинска, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по региону Григорий Макеев.

По данным областной полиции, во вторник утром по улице Линейной произошло столкновение автомобиля Toyota altezza под управлением водителя 1983 года рождения и маршрутного такси №86 под управлением водителя 1969 года рождения. Маршрутное такси выехало за пределы проезжей части и наехало на бетонное ограждение.

"По предварительным данным, в ДТП получили травмы восемь человек, часть из них была доставлена в лечебные учреждения", — рассказал собеседник агентства.

Причины ДТП устанавливаются, отметил он.

В то же время представитель ГИБДД УМВД по Челябинску Андрей Юрин заявил РИА Новости, что, по данным ГИБДД, в ДТП пострадали от пяти до 15 человек.