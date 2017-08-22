В МЧС назвали причину крушения вертолета под Анапой

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Причиной крушения вертолета Robinson R-66 в Краснодарском крае стало столкновение воздушного судна со скалой, сообщил РИА Новости во вторник представитель МЧС России.

Ранее Следственный комитет РФ сообщал, что легкомоторный вертолет Robinson R-66 потерпел крушение в районе горы "Ежик" поселка Малый Утриш Анапского района Краснодарского края. На борту вертолета находился один человек — пилот, по данным источника в экстренных службах региона, он погиб. Следственные органы проводят доследственную проверку по факту крушения воздушного судна.

"В двух километрах северо-восточнее населенного пункта Малый Утриш произошло столкновение со скалой частного вертолета Robinson R-66, совершавшего зарегистрированный в Росавиации перелет по маршруту Анапа — Абрау-Дюрсо", — сказал собеседник агентства.

По информации ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, сообщение о падении легкомоторного вертолета поступило на пульт диспетчера от очевидца в понедельник в 21.40 мск. В плане полетов судно было зарегистрировано.

По данным МЧС РФ, к ликвидации последствий ЧП привлекались 35 человек и 10 единиц техники.