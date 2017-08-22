В Москве неизвестный угнал автобус

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Полиция разыскивает неизвестного, угнавшего автобус в Москве, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД по российской столице.

"На службу "02" около 8 утра обратился мужчина, который работает водителем, и сообщил, что припарковал около полуночи возле дома 58 на улице Краснодарская 45-местный автобус, а в 8 утра обнаружил продажу", — сказал дежурный офицер.

Полицейские разыскивают автобус и того, кто им завладел, рассказали в главке.