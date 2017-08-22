Природный пожар в Ростовской области охватил почти пять тысяч гектаров

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 авг — РИА Новости, Иван Капустин. Крупный природный пожар в лесу в Усть-Донецком районе Ростовской области локализован на площади в 4870 гектаров, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по Ростовской области.

В пятницу 18 августа в Усть-Донецком районе был введен режим чрезвычайной ситуации из-за крупного природного пожара в районе станицы Усть-Быстрянской. Площадь активного горения составляла порядка 10 гектаров. Сложность рельефа местности, невозможность подъезда пожарной и специальной техники осложняли тушение пожара. Население района было оповещено о возможной опасности.

"В 9:00 по мск объявлена локализация на площади в 4870 гектаров", — заявил собеседник агентства.

К работам по тушению лесного пожара в понедельник привлекалось восемь воздушных судов: от МЧС России – два вертолета Ми-8 и два самолета Бе-2, от Южного военного округа – два вертолета Ми-8, один вертолет Ми-26 и один самолет Ил-76. Авиаборты провели 87 сбросов воды (707 тонн). Проводилась работа по опашке Психоневрологического диспансера, шестью тракторами опахано 115 километров.

Всего к тушению лесного пожара привлечено 1064 человек и 217 единиц техники, в том числе от МЧС России 436 человек и 91 единицы техники. Продолжаются работы по ликвидации открытого горения.