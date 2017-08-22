В Челябинске маршрутка с пассажирами врезалась в бетонный забор

ЧЕЛЯБИНСК, 22 авг – РИА Новости. Маршрутное такси с пассажирами во вторник утром врезалось в бетонный забор в Тракторозаводском районе Челябинска, информация о пострадавших уточняется, сообщает ГУМВД России по региону.

"Во вторник утром по улице Линейной произошло столкновение автомобиля Toyota altezza под управлением водителя 1983 года рождения и маршрутного такси №86 под управлением водителя 1969 года рождения. В результате ДТП маршрутное такси выехало за пределы проезжей части и наехало на бетонное ограждение. Информация о пострадавших уточняется", — говорится в сообщении.

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На месте автоаварии работают сотрудники госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, уточняется в сообщении.

Как заявили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по региону, по предварительным данным, в момент аварии в маршрутке находилось восемь пассажиров.