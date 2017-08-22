В Уфе ищут мать младенца, оставленного в полночь во дворе

УФА, 22 авг — РИА Новости. Сотрудники уфимской полиции разыскивают мать новорожденного, которого очевидцы нашли в полночь в дворовой беседке в Уфе, сообщила РИА Новости представитель МВД Башкирии Зиля Хакимова.

"В полицию поступило сообщение от уфимки, которая около полуночи вышла на улицу и обнаружила в дворовой беседке новорожденного ребенка, завернутого в пеленку. Сотрудники полиции доставили ребенка в городскую больницу, сейчас его осматривают врачи. Подкидыш — мальчик, ему всего около четырех дней от рождения", — рассказала Хакимова.

Полицейские устанавливают личность матери младенца.

Ребенок найден в Орджоникидзевском районе Уфы.