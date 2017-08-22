Ростовский губернатор поручил выплатить компенсации пострадавшим при пожаре

Пожар в Ростове-на-Дону в районе Театрального спуска

Пожар в Ростове-на-Дону в районе Театрального спуска

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил оперативно решить вопрос с выплатой компенсаций пострадавшим при пожаре в Ростове-на-Дону.

"Надо максимально оперативно принять исчерпывающие решения по компенсации потерь пострадавших", — цитирует слова губернатора официальный портал правительства Ростовской области.

Кроме того, на объектах ЖКХ, социальной сферы и топливно-энергетического комплекса в кратчайшие сроки поручено обеспечить аварийно-восстановительную работу.

Отмечается, что после пожара за помощью обратились 467 пострадавших. Повреждения получили 123 жилых и нежилых строения.

Пожар днем в понедельник охватил несколько частных домов в районе Театрального спуска рядом с главной площадью Ростова-на-Дону. Он начался в частном жилом доме на Нижегородской улице, после чего перекинулся на соседние дома.

Вечером в понедельник МЧС сообщило о локализации возгорания на площади в 10 тысяч квадратных метров, в настоящий момент открытое горение ликвидировано, а пожарные продолжают разбирать завалы и проливать очаги тления. В Ростовской области введен режим чрезвычайной ситуации.