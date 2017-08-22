Более 110 жителей Ростова-на-Дону позвонили на "горячую линию" из-за пожара

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 авг — РИА Новости. Более 110 человек обратились в "горячую линию" МЧС из-за крупного пожара в Ростове-на-Дону, всем им оказали психологическую помощь, сообщил начальник ГУ МЧС по Ростовской области Валерий Синьков.

Пожар днем в понедельник охватил несколько частных домов в районе Театрального спуска рядом с главной площадью Ростова-на-Дону. Он начался в частном жилом доме на Нижегородской улице, после чего перекинулся на соседние дома.

"В ночное время на территории двух районов работали более 700 человек, на 6.50 мск объявлена локализация открытого горения, велись работы по разборке завалов и проливки очагов. Мы получили на 8.00 мск 111 обращений граждан по телефону доверия, оказали им психологическую помощь. Применения воздушных судов не планируем, так как ситуация нормализуется. К работам по полной ликвидации привлечены сотрудники МЧС из Карачаево-Черкесии и Ставропольского края", — сказал Синьков журналистам.

Вечером в понедельник МЧС сообщило о локализации возгорания на площади в 10 тысяч квадратных метров, сейчас открытое горение ликвидировано, а пожарные продолжают разбор завалов и проливать очаги тления. Огнем повреждены 107 строений, в том числе 83 жилые постройки. За медицинской помощью обратились 45 человек, семь госпитализированы. В Ростовской области введен режим чрезвычайной ситуации.