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Происшествия

Спасатели пресекли распространение огня более чем на 500 домов в Ростове

09:0622.08.2017
(обновлено: 09:23 22.08.2017)
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© РИА Новости / Сергей ПивоваровПерейти в фотобанкСотрудник противопожарной службы МЧС России во время ликвидации пожара в Ростове-на-ДонуСотрудник противопожарной службы МЧС России во время ликвидации пожара в Ростове-на-Дону
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Пожарно-спасательным подразделениям удалось отстоять от пожара в историческом центре Ростова-на-Дону более 500 жилых домов, в которых проживают более 2000 человек, сообщил начальник главного управления МЧС по Ростовской области Валерий Синьков.

Пожар в Ростове-на-Дону в районе Театрального спуска
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
В Ростове-на-Дону назвали предполагаемую причину крупного пожара
"В результате своевременного привлечения сил, эффективного применения авиационной группировки и действий пожарно-спасательных подразделений не допущено распространение огня на более чем 500 жилых строений с населением свыше 2000 человек", — сказал он. По его словам, у пожарно-спасательных подразделений была задача не допустить распространения пожара на большую часть исторического центра города.

"Пожар начался в 12:52 мск. К моменту прибытия первого пожарного расчёта, огнём было полностью охвачено одно строение на площади 600 квадратных метров. Порывы ветра до 15 метров в секунду стремительно распространили пламя по плотной деревянной застройке, которая оказалась в эпицентре огненного шторма, ветер перебрасывал пожар с крыши на крышу ", — рассказал Синьков. Он считает, что изначально происходило скрытое горение в нежилом доме, его никто не заметил. Пожарных вызвали, когда было открытое горение.

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© Ruptly МЧС РФ
Столб дыма над домами и огонь во дворах - крупный пожар в Ростове-на-Дону

По его словам, спустя 20 минут после прибытия пожарных пожару был присвоен четвёртый, максимальный для Ростова-на-Дону номер сложности, что свидетельствует о том, насколько серьёзной была ситуация. "Это говорит о том, что развитие пожара было молниеносным. За несколько минут площадь увеличилась до двух, потом — до четырёх тысяч", — рассказал Синьков.

Сотрудники Росгвардии участвуют в тушении крупного пожара в Ростове-на-Дону
© Фото : ДВСМИ Росгвардии
Следствие ищет, кто две недели назад поджег дома в Ростове-на-Дону
Пожарные, спасатели и полицейские эвакуировали людей из домов, оказавшихся в зоне пожара. "Пожарным пришлось работать в очень сложных условиях. Была 30-градусная жара, дополнительно высокая температурам от пожара. Многие пожарные из-за теплового удара падали в обморок, но приходили в себя и продолжали тушить, шли в бой с огнём", — заявил начальник ГУ МЧС.

В короткие сроки группировка по тушению пожара была увеличена сначала до 500 человек, потом — до 2000 человек. К ликвидации огня были привлечены и девять воздушных судов — семь вертолётов Ми-8 и два самолёта Ил-76 и Бе-200ЧС МЧС России. "Часть вертолётов была переброшена с тушения крупного природного пожара в Усть-Донецком районе Ростовской области", — уточнил он.

В результате пожара сгорели более 100 домов на площади 10 тысячи квадратных метров. "Это шестая часть строений, оказавшихся на пути пожара. Если бы не действия пожарно-спасательных подразделений и авиации, последствия могли быть плаченными", — отметил Синьков. Сейчас на месте пожара работы продолжаются, идет дотушивание отдельных очагов, проливка и разборка конструкций.

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