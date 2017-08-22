МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Пожарно-спасательным подразделениям удалось отстоять от пожара в историческом центре Ростова-на-Дону более 500 жилых домов, в которых проживают более 2000 человек, сообщил начальник главного управления МЧС по Ростовской области Валерий Синьков.
"Пожар начался в 12:52 мск. К моменту прибытия первого пожарного расчёта, огнём было полностью охвачено одно строение на площади 600 квадратных метров. Порывы ветра до 15 метров в секунду стремительно распространили пламя по плотной деревянной застройке, которая оказалась в эпицентре огненного шторма, ветер перебрасывал пожар с крыши на крышу ", — рассказал Синьков. Он считает, что изначально происходило скрытое горение в нежилом доме, его никто не заметил. Пожарных вызвали, когда было открытое горение.
По его словам, спустя 20 минут после прибытия пожарных пожару был присвоен четвёртый, максимальный для Ростова-на-Дону номер сложности, что свидетельствует о том, насколько серьёзной была ситуация. "Это говорит о том, что развитие пожара было молниеносным. За несколько минут площадь увеличилась до двух, потом — до четырёх тысяч", — рассказал Синьков.
В короткие сроки группировка по тушению пожара была увеличена сначала до 500 человек, потом — до 2000 человек. К ликвидации огня были привлечены и девять воздушных судов — семь вертолётов Ми-8 и два самолёта Ил-76 и Бе-200ЧС МЧС России. "Часть вертолётов была переброшена с тушения крупного природного пожара в Усть-Донецком районе Ростовской области", — уточнил он.
В результате пожара сгорели более 100 домов на площади 10 тысячи квадратных метров. "Это шестая часть строений, оказавшихся на пути пожара. Если бы не действия пожарно-спасательных подразделений и авиации, последствия могли быть плаченными", — отметил Синьков. Сейчас на месте пожара работы продолжаются, идет дотушивание отдельных очагов, проливка и разборка конструкций.