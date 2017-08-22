МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Пожарно-спасательным подразделениям удалось отстоять от пожара в историческом центре Ростова-на-Дону более 500 жилых домов, в которых проживают более 2000 человек, сообщил начальник главного управления МЧС по Ростовской области Валерий Синьков.

"В результате своевременного привлечения сил, эффективного применения авиационной группировки и действий пожарно-спасательных подразделений не допущено распространение огня на более чем 500 жилых строений с населением свыше 2000 человек", — сказал он. По его словам, у пожарно-спасательных подразделений была задача не допустить распространения пожара на большую часть исторического центра города.

"Пожар начался в 12:52 мск. К моменту прибытия первого пожарного расчёта, огнём было полностью охвачено одно строение на площади 600 квадратных метров. Порывы ветра до 15 метров в секунду стремительно распространили пламя по плотной деревянной застройке, которая оказалась в эпицентре огненного шторма, ветер перебрасывал пожар с крыши на крышу ", — рассказал Синьков. Он считает, что изначально происходило скрытое горение в нежилом доме, его никто не заметил. Пожарных вызвали, когда было открытое горение.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Ruptly МЧС РФ Столб дыма над домами и огонь во дворах - крупный пожар в Ростове-на-Дону

По его словам, спустя 20 минут после прибытия пожарных пожару был присвоен четвёртый, максимальный для Ростова-на-Дону номер сложности, что свидетельствует о том, насколько серьёзной была ситуация. "Это говорит о том, что развитие пожара было молниеносным. За несколько минут площадь увеличилась до двух, потом — до четырёх тысяч", — рассказал Синьков.

Пожарные, спасатели и полицейские эвакуировали людей из домов, оказавшихся в зоне пожара. "Пожарным пришлось работать в очень сложных условиях. Была 30-градусная жара, дополнительно высокая температурам от пожара. Многие пожарные из-за теплового удара падали в обморок, но приходили в себя и продолжали тушить, шли в бой с огнём", — заявил начальник ГУ МЧС.

В короткие сроки группировка по тушению пожара была увеличена сначала до 500 человек, потом — до 2000 человек. К ликвидации огня были привлечены и девять воздушных судов — семь вертолётов Ми-8 и два самолёта Ил-76 и Бе-200ЧС МЧС России. "Часть вертолётов была переброшена с тушения крупного природного пожара в Усть-Донецком районе Ростовской области", — уточнил он.

В результате пожара сгорели более 100 домов на площади 10 тысячи квадратных метров. "Это шестая часть строений, оказавшихся на пути пожара. Если бы не действия пожарно-спасательных подразделений и авиации, последствия могли быть плаченными", — отметил Синьков. Сейчас на месте пожара работы продолжаются, идет дотушивание отдельных очагов, проливка и разборка конструкций.