Житель Сахалина вырастил поле конопли на острове

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 авг – РИА Новости. Жителя Сахалина подозревают в том, что он приспособил для земледелия остров посреди реки Красная Тымь и вырастил на нем поле конопли, сообщается во вторник на сайте управления МВД России по Сахалинской области.

"В ходе проведения мероприятий в рамках операции "Мак-2017" сотрудниками полиции ОМВД России по Ногликскому городскому округу был задержан подозреваемый в незаконном культивировании и хранении наркосодержащих растений", — говорится в сообщении.

В полиции пояснили, что речь идет о 246 кустах конопли, которые 45-летний местный житель возделывал на специально обработанном участке, скрытом в лесном массиве на острове Зелинский.

По данным ведомства, на допросе подозреваемый сообщил, что выращивал коноплю для личного употребления. Известно, что мужчина нигде не работает.

"Возбуждено уголовное дело по признакам незаконного культивирования наркосодержащих растений. С подозреваемого взято обязательство о явке", — говорится в сообщении.