На месте пожара в Ростове-на-Дону превышено содержание вредных веществ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 авг — РИА Новости. Концентрация вредных веществ в воздухе на месте крупного пожара в Ростове-на-Дону пока превышена, людям еще нельзя находиться в районе Театрального спуска, сообщила глава регионального минздрава Татьяна Быковская.
"Концентрация удельных углеводородов, по заключению Роспотребнадзора, пока превышена (в районе Театрального спуска – ред.), людям еще нельзя там находиться. Думаю, с завтрашнего дня, людям уже можно будет пройти в данную зону ", — сообщила Быковская журналистам.
Вечером в понедельник МЧС сообщило о локализации возгорания на площади в 10 тысяч квадратных метров, сейчас открытое горение ликвидировано, а пожарные продолжают разбор завалов и проливать очаги тления. Огнем повреждены 107 строений, в том числе 83 жилые постройки. За медицинской помощью обратились 60 человек, пятеро остаются в больнице. В Ростовской области введен режим чрезвычайной ситуации.