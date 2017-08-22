На месте пожара в Ростове-на-Дону превышено содержание вредных веществ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 авг — РИА Новости. Концентрация вредных веществ в воздухе на месте крупного пожара в Ростове-на-Дону пока превышена, людям еще нельзя находиться в районе Театрального спуска, сообщила глава регионального минздрава Татьяна Быковская.

Пожар днем в понедельник охватил несколько частных домов в районе Театрального спуска рядом с главной площадью Ростова-на-Дону. Он начался в частном жилом доме на Нижегородской улице, после чего перекинулся на соседние дома. Уже вечером на место происшествия была направлена передвижная лаборатория для определения содержания вредных веществ в воздухе.

"Концентрация удельных углеводородов, по заключению Роспотребнадзора, пока превышена (в районе Театрального спуска – ред.), людям еще нельзя там находиться. Думаю, с завтрашнего дня, людям уже можно будет пройти в данную зону ", — сообщила Быковская журналистам.

По словам начальника ГУ МЧС по Ростовской области Валерия Синькова, жители соседних многоэтажных домов, которые были также эвакуированы, уже могут вернуться в квартиры.

Вечером в понедельник МЧС сообщило о локализации возгорания на площади в 10 тысяч квадратных метров, сейчас открытое горение ликвидировано, а пожарные продолжают разбор завалов и проливать очаги тления. Огнем повреждены 107 строений, в том числе 83 жилые постройки. За медицинской помощью обратились 60 человек, пятеро остаются в больнице. В Ростовской области введен режим чрезвычайной ситуации.