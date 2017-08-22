Напавший на прохожих в Сургуте был отчислен из местного колледжа

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 авг — РИА Новости. Житель Сургута Артур Гаджиев, ранивший ножом семь человек в центре города 19 августа, проучился в местном колледже всего полгода и зарекомендовал себя как недобросовестный студент, заявила РИА Новости заместитель директора по воспитательной работе Сургутского политехнического колледжа Татьяна Шутова.
"Артур Гаджиев обучался в Сургутском политехническом колледже с 1 сентября 2015 года по 27 февраля 2016 года по специальности "мастер отделочных строительных работ". За время обучения Артур зарекомендовал себя как недобросовестный студент, явно демонстрирующий свое нежелание обучаться, отсюда и проблемы в поведении", — рассказала замдиректора колледжа.
"Со стороны педагогов, администрации была проделана большая работа по оказанию помощи подростку, предлагались пути решения проблемы неуспеваемости, но Артур никаким образом на эти предложения не реагировал", — резюмировала Шутова.