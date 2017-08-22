Напавший на прохожих в Сургуте был отчислен из местного колледжа

Сотрудники правоохранительных органов работают в центре города Сургута на месте, где неизвестный мужчина напал с ножом на людей и ранил несколько человек. 19 августа 2017

Сотрудники правоохранительных органов работают в центре города Сургута на месте, где неизвестный мужчина напал с ножом на людей и ранил несколько человек. 19 августа 2017

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 авг — РИА Новости. Житель Сургута Артур Гаджиев, ранивший ножом семь человек в центре города 19 августа, проучился в местном колледже всего полгода и зарекомендовал себя как недобросовестный студент, заявила РИА Новости заместитель директора по воспитательной работе Сургутского политехнического колледжа Татьяна Шутова.

Нападение на прохожих в центре Сургута произошло днем в субботу. Молодой человек с ножом ранил семерых, после чего был ликвидирован полицией. Уголовное дело следователи возбудили по статье, связанной с покушением на убийство. По данным следствия, нападавший — местный житель 1998 года рождения Артур Гаджиев. Все пострадавшие оперативно были доставлены в городскую больницу, в тот же день один из них был отпущен домой.

"Артур Гаджиев обучался в Сургутском политехническом колледже с 1 сентября 2015 года по 27 февраля 2016 года по специальности "мастер отделочных строительных работ". За время обучения Артур зарекомендовал себя как недобросовестный студент, явно демонстрирующий свое нежелание обучаться, отсюда и проблемы в поведении", — рассказала замдиректора колледжа.

Как она отметила, молодой человек был отчислен, так как уже в первом учебном полугодии имел задолженности по девяти предметам. Он не посещал консультации, не выполнял домашние задания. К тому же, по словам собеседницы агентства, юноша нарушал дисциплину на занятиях, имел дисциплинарные взыскания за нарушение правил внутреннего распорядка для обучающихся и оказывал отрицательное влияние на студентов.

"Со стороны педагогов, администрации была проделана большая работа по оказанию помощи подростку, предлагались пути решения проблемы неуспеваемости, но Артур никаким образом на эти предложения не реагировал", — резюмировала Шутова.