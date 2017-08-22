В Ростове-на-Дону спасатели разбирают завалы на месте крупного пожара

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 авг — РИА Новости. Пожарные продолжают работать на месте крупного пожара в Ростове-на-Дону, сообщили РИА Новости в ГУМЧС по Ростовской области.
"Полный разбор завалов еще не произошел, полная ликвидация не объявлена, пожарные продолжают работать на месте происшествия. Всю ночь они проливали очаги тления", — представитель ГУМЧС по Ростовской области.
Вечером в понедельник МЧС сообщило о локализации возгорания на площади в 10 тысяч квадратных метров, сейчас открытое горение ликвидировано. Огнем повреждены 107 строений, в том числе 83 жилые постройки. За медицинской помощью обратились 45 человек, семь госпитализированы. В Ростовской области введен режим чрезвычайной ситуации.