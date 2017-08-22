В Ростове-на-Дону спасатели разбирают завалы на месте крупного пожара

Сотрудники противопожарной службы МЧС России во время ликвидации пожара в Ростове-на-Дону. 21 августа 2017

Сотрудники противопожарной службы МЧС России во время ликвидации пожара в Ростове-на-Дону. 21 августа 2017

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 авг — РИА Новости. Пожарные продолжают работать на месте крупного пожара в Ростове-на-Дону, сообщили РИА Новости в ГУМЧС по Ростовской области.

Пожар днем в понедельник охватил несколько частных домов в районе Театрального спуска рядом с главной площадью Ростова-на-Дону. Он начался в частном жилом доме на Нижегородской улице, после чего перекинулся на соседние дома.

"Полный разбор завалов еще не произошел, полная ликвидация не объявлена, пожарные продолжают работать на месте происшествия. Всю ночь они проливали очаги тления", — представитель ГУМЧС по Ростовской области.

Вечером в понедельник МЧС сообщило о локализации возгорания на площади в 10 тысяч квадратных метров, сейчас открытое горение ликвидировано. Огнем повреждены 107 строений, в том числе 83 жилые постройки. За медицинской помощью обратились 45 человек, семь госпитализированы. В Ростовской области введен режим чрезвычайной ситуации.