Житель Кузбасса проехал около 50 километров между вагонами грузового поезда

КЕМЕРОВО, 22 авг — РИА Новости. Сотрудники кузбасской транспортной полиции сняли с грузового поезда нелегального пассажира: мужчина проехал на сцепке вагона от Анжеро-Судженска до Тайги, сообщила РИА Новости представитель Кузбасского линейного управления МВД России Елена Щербинина.

"Сотрудники линейного отдела полиции на станции Тайга сняли с грузового поезда 47-летнего местного жителя. Мужчина проехал на сцепке от Анжеро-Судженска до Тайги, то есть преодолел расстояние около 50 километров. В пути нелегальный путешественник порядком замерз", — рассказала собеседница агентства.

По ее словам, свой нетривиальный поступок мужчина объяснил тем, что поссорился с родственниками и срочно решил отбыть домой, однако подходящей по времени электрички не нашлось.

"Поэтому мужчина решил воспользоваться услугами грузового поезда: выбрал состав, ориентированный на восточное направление, потихоньку залез на сцепку и таким образом добрался до пункта назначения", — уточнила Щербинина.

В отношении мужчины составили административный протокол за нарушение правил поведения на железнодорожном транспорте. Кроме того, транспортные полицейские провели с ним профилактическую беседу, объяснив, что подобные путешествия могут окончиться травмой с летальным исходом.