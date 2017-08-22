Читу окутал дым от пожаров в Иркутской области

КРАСНОЯРСК, 22 авг — РИА Новости. Столицу Забайкальского края Читу окутал дым от действующих пожаров в Иркутской области, сообщает краевое министерство природных ресурсов.

В ведомстве сообщили, что действующих лесных пожаров в крае нет.

"В Чите наблюдается задымление, вызванное действующими лесными пожарами на территории Иркутской области. Так по информации Авиалесоохраны на 00.00 (мск) 21 августа в Иркутской области действует 10 лесных пожаров на площади более 11 тысяч гектаров", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что дым от пожаров в Иркутской области, Красноярском крае и Якутии окутал пригород Улан-Удэ в соседней Бурятии.