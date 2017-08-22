В Амурской области один человек погиб при столкновении двух иномарок

БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 авг — РИА Новости. Полиция Приамурья выясняет обстоятельства столкновения двух автомобилей Toyota Vish, в результате которого, по предварительной информации, один человек скончался на месте и пятеро госпитализированы, сообщает УМВД по Амурской области.

Авария случилась в понедельник на подъезде к Благовещенску.

"По предварительной информации, в результате ДТП женщина-пассажир, 1959 года рождения, от полученных травм скончалась на месте, водители обоих транспортных средств, женщина-пассажир, 1990 года рождения, и двое детей, 2011 и 2013 годов рождения, доставлены в больницу", — сообщает УМВД по региону.

Полицейские устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.