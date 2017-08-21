Пучков требует взять на контроль пункты размещения пострадавших в Ростове

Пожар в Ростове-на-Дону в районе Театрального спуска

Пожар в Ростове-на-Дону в районе Театрального спуска

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Глава МЧС России Владимир Пучков потребовал взять на контроль все пункты временного размещения (ПВР), открытые для пострадавших при пожаре в Ростове-на-Дону.

"В ПВР должны работать все необходимые службы — медицина, юридическая консультация, четырехразовое питание для взрослых и для детей согласно их возрасту", — сказал он в понедельник в ходе заседания рабочей группы правительственной комиссии.

Пучков подчеркнул, что все списки пострадавших должны быть готовы в ближайшее время. "Каждый пострадавший должен получить необходимую помощь и поддержку", — сказал глава МЧС.

Как доложил министру начальник Южного регионального центра МЧС Игорь Одер, в зоне пожара находятся более 100 строений, свыше 80 из них жилые. Эвакуированы 560 человек. Развернуты четыре пункта временного размещения на базе трех школ и лицея.

"В каждом из них работают оперативные группы главного управления МЧС по Ростовской области, которые взяли на контроль работу ПВР", — сказал Одер.

Пожар днем в понедельник охватил несколько частных домов в районе Театрального спуска рядом с главной площадью Ростова-на-Дону. Он начался в частном жилом доме на Нижегородской улице, после чего перекинулся на соседние дома. Вечером МЧС сообщило о локализации возгорания на площади в 10 тысяч квадратных метров. Огнем повреждены 107 строений, в том числе 83 жилые постройки. За медицинской помощью обратились 45 человек, семь госпитализированы. В Ростовской области введен режим чрезвычайной ситуации.