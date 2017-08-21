В Ростове-на-Дону усилили группировку по тушению пожара

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Группировка по тушению пожара в Ростове-на-Дону дополнительно усилена до 1200 человек, сообщили журналистам в пресс-службе МЧС России.

"По указанию главы МЧС России Владимира Пучкова группировка по тушению пожара увеличена. Его тушат более 1200 человек и 200 единиц техники", — уточнили в пресс-службе.

На данный момент пожар локализован на всей площади в 10 тысяч квадратных метров. Тушение осложнено плотной застройкой и порывистым ветром. Отмечается, что огнем повреждены 25 частных домов: 14 одноэтажных и 11 двухэтажных.

В тушении задействованы пять вертолетов Ми-8 МЧС России, которые сбросили на очаги пожара 115 тонн воды.

Пожар днем в понедельник охватил несколько частных домов в районе Театрального спуска рядом с главной площадью Ростова-на-Дону. Он начался в частном жилом доме на Нижегородской улице, после чего перекинулся на соседние дома. В городе введен режим чрезвычайной ситуации. Сообщалось об эвакуации 650 человек и порядка 30 горящих домах, жертв нет.