Прокуратура проверила калининградские пляжи

КАЛИНИНГРАД, 21 авг – РИА Новости. Прокуратура Калининградской области выяснила, что в пунктах оказания первой помощи на пляжах курортного Зеленоградска на Балтийском море нет даже кислородных масок, а места для купания детей никак не обозначены.

В июле заместитель полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе Михаил Ведерников обратился в прокуратуру с просьбой проверить соблюдение правил обеспечения безопасности людей на воде на городском пляже города Зеленоградска, после происшествия, в результате которого погибла 40-летняя женщина.

Как сообщали РИА Новости, 22 июля отдыхающие в Зеленоградске вытащили из воды женщину, которая впоследствии скончалась в больнице. Как стало известно, она пыталась помочь своим детям, которых уносило от берега течением, хотя сама не умела плавать.

"Проверка показала, что в местах, определенных под пляжи, не определены зоны для купания детей и лиц, не умеющих плавать, серферов и виндсерферов как того требуют правила обустройства пляжей. Пункты оказания первой медицинской помощи, расположенные на пляжах, не оснащены кислородным баллонами с масками", — сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Прокуратура обратила внимание, что у входа на пляж в местах для купания нет обязательного информационного щита, на котором должны быть обозначены медицинские пункты, спасательные службы, телефоны скорой помощи, ближайшие остановки транспорта, а также расположение торговых точек.

По правилам, акватория пляжа должна быть разделена на зоны для купания туристов, для серферов, виндсерферов, лодок, для купания детей. Зоны для купания детей и не умеющих плавать отдыхающих должны иметь глубину не более 1,2 метра и обозначаться безопасными ограждениями. Прокуратура внесла представление властям Зеленоградска и организации, ответственной за обустройство пляжей и поставила на контроль устранение нарушений.

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