В Ростове откроют юридический штаб для помощи пострадавшим от пожара

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Юридический штаб откроют в Ростове-на-Дону для помощи пострадавшим при крупном пожаре, сообщает пресс-служба Общероссийского народного фонта (ОНФ) со ссылкой на координатора проекта "За честные закупки", депутата Госдумы Антона Гетта.
"Гражданам, пострадавшим от пожара, необходимо оказать комплексную юридическую помощь. Поэтому в рамках сотрудничества Народного фронта и "Молодых юристов России" откроется юридический штаб для оказания помощи пострадавшим", — говорится в сообщении.
"Подобное событие требует максимального задействования всех возможных ресурсов для реальной помощи людям. Мы задались вопросом, что можно сделать быстро, чтобы помочь им в сложившейся ситуации. Необходимо восстановление документов, оперативное оформление бумаг, требуемых для получения субсидий и компенсаций. Завтра мы начинаем прием граждан по этим вопросам в штабе ОНФ и будем помогать каждому пострадавшему от этого пожара", — цитирует пресс-служба Антона Гетту.
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Столб дыма над домами и огонь во дворах - крупный пожар в Ростове-на-Дону
Он отметил, что проволочки с выплатами по субсидиям часто становятся препятствием для возвращения людей к нормальной жизни. Контроль за данным направлением, реальная помощь гражданам и являются одним из направлений проекта ОНФ "За честные закупки", добавил депутат. По его словам, в ОНФ уже поступали подобные жалобы, но не везде с ситуацией удается справиться быстро. Открытие штаба, по его мнению, будет конструктивным ответом на решение данных проблем.
Пожар днем в понедельник охватил несколько частных домов в районе Театрального спуска рядом с главной площадью Ростова-на-Дону. Он начался в частном жилом доме на Нижегородской улице, после чего перекинулся на соседние дома. В городе введен режим чрезвычайной ситуации. Эвакуированы около 560 человек.
По последним данным, площадь пожара составляет 10 тысяч квадратных метров. Как сообщается на сайте правительства Ростовской области со ссылкой на ГУ МЧС, огонь охватил до 30 домов. Возгорание тушат девять бортов авиации.
Более двадцати пяти частных домов в районе Театрального спуска загорелись в Ростове-на-Дону в понедельник в первой половине дня.
Из-за разраставшегося пожара многие люди были вынуждены покинуть свои дома, находящиеся рядом с местом возникновения возгорания.
Через какое-то время стали поступать сообщения о том, что в домах из-за пожара начали взрываться газовые баллоны.
Площадь пожара в Ростове-на-Дону спустя два часа достигла десяти тысяч квадратных метров, в городе был введен режим ЧС.
На данный момент из-за пожара уже эвакуированы более 500 человек, в том числе жители многоквартирных домов, расположенных рядом с местом ЧП.
В Ростове-на-Дону были развернуты шесть пунктов временного размещения для пострадавших от пожара.
На данный момент пожар тушат 186 человек и 63 единицы техники, в том числе вертолеты и самолеты.
Работы по тушению пожара осложняет сильный ветер, порывы которого достигают 15 метров в секунду.
За день ранг сложности пожара был повышен с третьего до четвертого из пяти существующих.
В МЧС сообщают, что угроза распространения огня на соседние здания пока сохраняется.
После пожара за медицинской помощью обратились порядка 25 человек. Известно о трех получивших ожоги по время пожара, они находятся в больнице в состоянии средней тяжести.
В связи с пожаром в областном главке МЧС России была открытая "горячая линия".