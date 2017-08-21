В Ростове откроют юридический штаб для помощи пострадавшим от пожара

Сотрудники Росгвардии участвуют в тушении крупного пожара в Ростове-на-Дону

Сотрудники Росгвардии участвуют в тушении крупного пожара в Ростове-на-Дону

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Юридический штаб откроют в Ростове-на-Дону для помощи пострадавшим при крупном пожаре, сообщает пресс-служба Общероссийского народного фонта (ОНФ) со ссылкой на координатора проекта "За честные закупки", депутата Госдумы Антона Гетта.

"Гражданам, пострадавшим от пожара, необходимо оказать комплексную юридическую помощь. Поэтому в рамках сотрудничества Народного фронта и "Молодых юристов России" откроется юридический штаб для оказания помощи пострадавшим", — говорится в сообщении.

"Подобное событие требует максимального задействования всех возможных ресурсов для реальной помощи людям. Мы задались вопросом, что можно сделать быстро, чтобы помочь им в сложившейся ситуации. Необходимо восстановление документов, оперативное оформление бумаг, требуемых для получения субсидий и компенсаций. Завтра мы начинаем прием граждан по этим вопросам в штабе ОНФ и будем помогать каждому пострадавшему от этого пожара", — цитирует пресс-служба Антона Гетту.

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Он отметил, что проволочки с выплатами по субсидиям часто становятся препятствием для возвращения людей к нормальной жизни. Контроль за данным направлением, реальная помощь гражданам и являются одним из направлений проекта ОНФ "За честные закупки", добавил депутат. По его словам, в ОНФ уже поступали подобные жалобы, но не везде с ситуацией удается справиться быстро. Открытие штаба, по его мнению, будет конструктивным ответом на решение данных проблем.

Пожар днем в понедельник охватил несколько частных домов в районе Театрального спуска рядом с главной площадью Ростова-на-Дону. Он начался в частном жилом доме на Нижегородской улице, после чего перекинулся на соседние дома. В городе введен режим чрезвычайной ситуации. Эвакуированы около 560 человек.

По последним данным, площадь пожара составляет 10 тысяч квадратных метров. Как сообщается на сайте правительства Ростовской области со ссылкой на ГУ МЧС, огонь охватил до 30 домов. Возгорание тушат девять бортов авиации.