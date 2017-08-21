Глава Фонда развития гражданского общества подал иск к "Ведомостям"

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Председатель правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин подал иск о защите чести и достоинства к газете "Ведомости", он собирается потребовать удаления высказываний о нем в одной из публикаций и раскрытия анонимного источника, на который при этом ссылалось издание.
Как сообщили в понедельник в пресс-службе Останкинского суда Москвы, иск уже поступил к ним, но дата рассмотрения пока не назначена.
"В суд поступило исковое заявление Константина Костина к АО "Бизнес Ньюс Медиа" о защите чести, достоинства и деловой репутации, дата его рассмотрения пока не назначена", — сказала РИА Новости представитель суда.
Сам Костин уточнил, что исковое заявление связано со сведениями, изложенными в публикации газеты "Ведомости". Статья под заголовком "Будущего не видно" была опубликована в номере газеты от 17 июля.
"Это связано с тем, что в публикации о некоем образе будущего и подготовке к кампании по выборам президента газета "Ведомости" со ссылкой на некий источник утверждает, что я занимался этой темой, но с ней не справился", — рассказал РИА Новости руководитель ФоРГО.
Он подтвердил, что им подан иск о защите чести и достоинства. Костин также подчеркнул, что приоритетным для него будет "восстановить честь и достоинство, деловую репутацию, которым этим утверждением был нанесен ущерб".
Он отметил, что собирается потребовать также раскрытия источника, на который ссылается издание в этой публикации. "Это как раз то, что я собираюсь потребовать в ходе судебного заседания", — сказал Костин в ответ на вопрос, раскрывает ли издание свой источник.
"Потому что источник, конечно же, анонимный, и я сильно сомневаюсь в качественности этого источника. Более того, если источник все-таки будет раскрыт, я думаю, это станет главной сенсацией этого разбирательства, потому что тогда большому количеству интересующихся лиц станет понятно, на основании утверждений каких экспертов издание приводит факты, касающиеся внутренней политики вообще и подготовки к избирательной кампании по выборам президента в частности", — добавил глава ФоРГО.
Комментарием "Ведомостей" РИА Новости пока не располагает.