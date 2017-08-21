При пожаре в Ростове-на Дону пострадали 22 человека

Сотрудник противопожарной службы МЧС России во время ликвидации пожара в Ростове-на-Дону. 21 августа 2017

Сотрудник противопожарной службы МЧС России во время ликвидации пожара в Ростове-на-Дону. 21 августа 2017

КРАСНОДАР, 21 авг — РИА Новости. Число пострадавших при крупном пожаре в частном секторе Ростова-на-Дону возросло до 22 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава Ростовской области.

Ранее источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости, что за медицинской помощью обратились 20 человек, трое из них госпитализированы.

"Двадцать два человека обратились в лечебные учреждения. Трое из них — в больницу скорой мединской помощи по городу Ростову с ожогами, они в нетяжелом состоянии. Четыре человека обратились в травмпункты", — сказал представитель ведомства.

Пожар днем в понедельник охватил несколько частных домов в районе Театрального спуска рядом с главной площадью Ростова-на-Дону. Он начался в частном жилом доме на Нижегородской улице, после чего перекинулся на соседние дома.

По последним данным, площадь пожара составляет 10 тысяч квадратных метров, его тушат девять бортов авиации. Как сообщается на сайте правительства Ростовской области со ссылкой на ГУ МЧС, огонь охватил до 30 домов. В городе введен режим чрезвычайной ситуации. Для пострадавших от пожара открыли шесть пунктов временного размещения общей вместимостью 720 человек. Эвакуированы около 560 человек.