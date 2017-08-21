Экс-депутат заксобрания Алтая получил четыре года по делу о растрате

БАРНАУЛ, 21 авг — РИА Новости. Экс-депутат Алтайского краевого заксобрания Юрий Титов, ранее амнистированный по делу об уклонении от налогов, приговорен к четырем годам лишения свободы за пособничество в крупной растрате, сообщает СК РФ по Алтайскому краю.

По данным ведомства, также суд вынес приговор в отношении экс-директора госпредприятия "Алтайстройзаказчик" Вадима Золотарева, которого признали виновным в мошенничестве.

"Установлено, что в 2013-2014 годах Золотарев, в рамках заключенного муниципального контракта и выполняя по нему функции заказчика-застройщика на объекте по строительству и благоустройству микрорайона в селе Ключи Ключевского района, дал своим подчиненным указание составить подложные документы и заявки на финансирование за работы, которые фактически не оказывались. В результате краевому бюджету причинен имущественный ущерб на сумму более 1 миллиона рублей", — говорится в сообщении.

По данным следствия, также в этот период времени Золотарев при пособничестве бывшего генерального директора акционерного общества "Ключевской элеватор" Юрия Титова составили не соответствовавшие действительности акты и справки с явным завышением объемов, видов и стоимости выполненных работ, которые в действительности на объекте не выполнялись, федеральному бюджету был причинен ущерб в сумме 45 миллионов рублей.

Суд приговорил Золотарева к пяти годам и шести месяцам лишения свободы, а Титова — к четырем годам. Кроме того суд обязал их солидарно возместить причиненный ущерб от совершенных преступлений. Приговор не вступил в законную силу.