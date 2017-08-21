Процесс по громкому делу о ДТП в Балашихе начнется 28 августа

Ольга Алисова во время предварительных слушаний в Железнодорожном суде. 21 августа 2017

Ольга Алисова во время предварительных слушаний в Железнодорожном суде. 21 августа 2017

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Железнодорожный суд Подмосковья 28 августа приступит к рассмотрению по существу дела Ольги Алисовой, которая насмерть сбила шестилетнего мальчика в Балашихе, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Назначить рассмотрение уголовного дела в отношении Алисовой по существу на 28 августа судьей единолично", — огласил решение судья Владимир Щекун.

Резонансное ДТП произошло в Балашихе 23 апреля: местная жительница за рулем иномарки насмерть сбила шестилетнего мальчика. Первичная экспертиза выявила алкоголь в крови мальчика, причем в дозе, "соответствующей сильной степени опьянения".

После публикации этой информации в прессе СК РФ возбудил дело о халатности. Была назначена повторная экспертиза, но она, по данным МВД и СК, подтвердила результаты первой. Как это стало возможным, выясняется.

По факту ЧП возбуждено два уголовных дела: о самом ДТП (ведет полиция) и о халатности при проведении экспертизы (занимается Следственный комитет).

Изначально Алисова была отпущена под подписку о невыезде, но после предания делу огласки ее заключили под стражу: следователь установил, что она не проживала по установленному адресу.