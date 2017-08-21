Летчики Росгвардии тушат пожар в Ростове-на-Дону на трех вертолетах

Сотрудники противопожарной службы МЧС России во время ликвидации пожара в Ростове-на-Дону. 21 августа 2017

Сотрудники противопожарной службы МЧС России во время ликвидации пожара в Ростове-на-Дону. 21 августа 2017

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Летчики Росгвардии приступили к тушению пожара в Ростове-на-Дону, привлечены три вертолета, сообщили РИА Новости в департаменте по взаимодействию со СМИ Росгвардии.

"Руководством Росгвардии принято решение привлечь для тушения пожара авиационное подразделение, расположенное в пригороде. По информации начальника главного управления авиации Росгвардии генерала- лейтенанта Александра Афиногентова, в тушении пожара задействованы три единицы авиационной техник: два вертолета Ми-8 и один вертолет Ми-26. Летчики уже приступили к тушению пожара и будут выполнять задачу до его ликвидации", — сказал собеседник агентства.

По его словам, экипажи обладают необходимым опытом и навыками, а вертолеты оснащены соответствующим оборудованием, предназначенным для тушения пожаров.

Пожар днем в понедельник охватил несколько частных домов в районе Театрального спуска рядом с главной площадью Ростова-на-Дону. Он начался в частном жилом доме на Нижегородской улице, после чего перекинулся на соседние дома.

По последним данным, площадь пожара составляет 7 тысяч квадратных метров, его тушат шесть бортов авиации. В городе введен режим чрезвычайной ситуации. Для пострадавших от пожара открыли два пункта временного размещения. Эвакуировано около 560 человек. К тушению планируется привлечь еще два самолета — танкер Ил-76 и амфибию Бе-200.