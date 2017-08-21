К тушению пожара в Ростове-на-Дону привлекут еще два самолета

Сотрудники противопожарной службы МЧС России во время ликвидации пожара в Ростове-на-Дону. 21 августа 2017

Сотрудники противопожарной службы МЧС России во время ликвидации пожара в Ростове-на-Дону. 21 августа 2017

МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Площадь пожара в частном секторе Ростова-на-Дону выросла до 7 тысяч квадратных метров, к тушению планируется привлечь еще два самолета – танкер Ил-76 и амфибию Бе-200, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧП.

"Происходит пожар на площади до 7 тысяч квадратных метров, пострадавших нет, эвакуированы более 500 человек. К тушению привлечены пожарный катер "Вьюн" МЧС и пять вертолетов, готовятся к применению самолеты Ил-76 и Бе-200 МЧС", — сказал собеседник агентства.

По его словам, для пострадавшего населения уже подготовлены шесть пунктов временного размещения общей вместимостью 720 человек.

Группировка пожарных продолжает наращиваться. Привлечена авиация Росгвардии, ожидается прибытие бортов Южного военного округа.