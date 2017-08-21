Под Калининградом задержали распространителя детского порно

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Распространителя детского порно задержали в Калининградской области, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Информацию о распространителе детской порнографии, проживающем на территории Калининградской области, сотрудники отдела "К" регионального УМВД получили в результате оперативных мероприятий. Полицейские установили личность и место жительства подозреваемого", — сказала Волк.

По ее словам, "визит сотрудников полиции оказался полной неожиданностью для 44-летнего жителя области".

"По оперативным данным, в свободное от работы время с помощью подключенного к интернету компьютера через пиринговую сеть распространял среди широкого круга лиц видеозаписи порнографического характера с участием детей", — добавила Волк.

Сотрудники МВД изъяли у подозреваемого компьютерную технику.