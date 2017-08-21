Суд признал законными обыск у родственницы фигуранта дела Маркелова

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным проведение обысков у родственницы заочно арестованного бизнесмена Николая Криваша, обвиняемого в подкупе экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Таким образом, суд отклонил апелляционные жалобы адвоката, просившего признать следственные действия в квартирах лица, не являющегося фигурантом дела, незаконными. Первый обыск прошел в московской квартире Елены Криваш, второй — в ее недостроенном доме в республике Марий Эл.

Обыски были произведены в условиях, не терпящих отлагательства, то есть без санкции суда, только по решению следователя. "Не было возможности ждать, когда начнется рабочее время суда, чтобы обратиться в суд. Были основания опасаться, что в случае промедления доказательства, хранящиеся по этим адресам, могут быть уничтожены", — пояснил следователь.

Сам Криваш находится за пределами России. По словам его адвоката Игоря Трунова, он не скрывается от следствия, а находится на лечении в Израиле, куда выехал задолго до возбуждения дела.

Следователи считают, что Маркелов получил через свое доверенное лицо Наталию Кожанову от учредителя фабрики "Акашевская" Николая Криваша более 235 миллионов рублей за покровительство и содействие при выплате средств господдержки.

Бизнесмену заочно предъявлено обвинение в даче взятки, по словам следователя, он объявлен в федеральный розыск. Маркелов и Кожанова находятся под стражей.