"Идейный убийца" жены, сына и кота из Коврова пойдет под суд

ВОРОНЕЖ, 21 авг — РИА Новости. Житель города Коврова Владимирской области предстанет перед судом по обвинению в "идейном" убийстве жены, сына и кошки, сообщает в понедельник региональное управление СК РФ.

Утром 6 сентября 2016 года в Коврове были зарезаны в своей квартире 54-летняя женщина и ее 14-летний сын. По подозрению в убийстве задержали 52-летнего главу семьи, который сам вызвал полицию. В отношении мужчины следствие возбудило дело по статье "убийство двух лиц", на следующий день мужчина был заключен под стражу.

Обвиняемому была проведена амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза, однако местные специалисты не смогли точно установить, вменяем ли мужчина, и его отправили на стационарную психиатрическую экспертизу в институте имени Сербского в Москве. Специалисты Государственного научного центра социальной и судебной психиатрии имени В.П. Сербского признали мужчину вменяемым, но отметили его замкнутость, эмоциональную холодность, повышенную требовательность к окружающим.

"В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено во Владимирской областной суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.

По версии следствия, с 2012 года обвиняемый с женой, сыном и своей матерью проживал в квартире в Коврове.

"С середины 2014 года отношения в семье усложнились, супруги после 30-летнего брака оформили развод, но продолжали совместное проживание. Конфликтность взаимоотношений с бывшей супругой постоянно возникала на почве расхождений во взглядах на воспитание сына, а с самим мальчиком — в связи с его "расхлябанным" образом жизни", — сообщает следствие.

Следствие отмечает, что обвиняемый, по его словам, не смог "привить жене правильные взгляды и ценности, а утратив контроль за воспитанием сына, считал, что потерял смысл собственной жизни". За два дня до трагедии мужчина перевез свою мать в новую квартиру и раздал заказчикам долги — компьютеры, видеокамеры, телевизоры, которые он ремонтировал дома.

"Утром 6 сентября 2016 года обвиняемый увидел супругу в хорошем настроении, при этом отметил, что в комнате "бардак", сын "нежится" в кровати, а не делает обязательную, по его мнению, утреннюю зарядку, по квартире ходит довольный кот", — констатирует следствие. После этого и произошло убийство. Причем, глава семейства не пожалел даже кота, по его мнению, "непослушное животное, метившее углы".

Представитель следствия отмечал в разговоре с РИА Новости, что обвиняемый и на месте происшествия, и на другом следственном мероприятии не называл своих убитых супругой и сыном, а говорил "женщина" и "мальчик". По словам собеседника агентства, обвиняемый считает, что "это должно было произойти", и он "поступил правильно".