Следствие просит продлить срок ареста отца полковника Захарченко

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Следствие просит продлить до 30 ноября срок ареста отца полковника МВД Дмитрия Захарченко Виктора, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
Виктору Захарченко вменяется два эпизода пособничества в растрате денег банка "Московское ипотечное агентство" (МИА) — якобы он был фиктивно трудоустроен в банк и за это время успел получить зарплату в 4 миллиона рублей.
Захарченко-младший был задержан в сентябре прошлого года по обвинению в получении взятки в семь миллионов рублей. Еще два эпизода ему вменили 22 февраля после передачи его дела в СК РФ. При обыске в квартире сестры Захарченко был обнаружен склад с почти 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег он объяснить не смог.