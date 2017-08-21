В Москве массажисту, надругавшемуся над детьми, дали 13 лет колонии

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Симоновский суд Москвы приговорил к 13 годам колонии массажиста московского санатория Александра Сологуба, который на протяжении 10 лет совершал действия сексуального характера над малолетними детьми, сообщил РИА Новости пресс-секретарь суда Виктор Васильев.
Также, согласно приговору, обвиняемый пройдёт принудительное лечение и наблюдение у врача-психиатра в амбулаторных условиях.
По версии следствия, обвиняемый, работая массажистом в одном из санаториев на юге Москвы, в течение 10 лет неоднократно совершал действия сексуального характера в отношении детей, с которыми он наладил доверительные отношения. Правоохранители также обнаружили порнографические видеозаписи с изображением девочек от четырех до семи лет по месту жительства злоумышленника.
Всего обвиняемому вменялось 26 эпизодов.