В Москве массажисту, надругавшемуся над детьми, дали 13 лет колонии

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Симоновский суд Москвы приговорил к 13 годам колонии массажиста московского санатория Александра Сологуба, который на протяжении 10 лет совершал действия сексуального характера над малолетними детьми, сообщил РИА Новости пресс-секретарь суда Виктор Васильев.

"Сологуб приговорён к 13 годам лишения свободы, лишён права заниматься медицинской деятельностью в течение 10 лет. Кроме того, суд ограничил его свободу на полтора года (после освобождения – ред.)", — сказал Васильев.

Также, согласно приговору, обвиняемый пройдёт принудительное лечение и наблюдение у врача-психиатра в амбулаторных условиях.

По версии следствия, обвиняемый, работая массажистом в одном из санаториев на юге Москвы, в течение 10 лет неоднократно совершал действия сексуального характера в отношении детей, с которыми он наладил доверительные отношения. Правоохранители также обнаружили порнографические видеозаписи с изображением девочек от четырех до семи лет по месту жительства злоумышленника.

Всего обвиняемому вменялось 26 эпизодов.