Топ-менеджеры лишенного лицензии ДС-Банка останутся под арестом

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Мосгорсуд до 29 сентября оставил под арестом трех фигурантов дела о хищении 585 миллионов рублей из лишенного лицензии ДС-Банка, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Постановление Басманного суда Москвы о продлении трем фигурантам дела срока содержания под стражей оставить без изменения", — огласил решение судья. Таким образом, он отклонил апелляционную жалобу юриста банка Андрея Кузнецова, который просил освободить его из-под стражи. Этим же постановлением он оставил под арестом и.о. председателя правления КБ ДС-Банк Игоря Синюхина и начальника управления кредитования Александра Вдовина.

По данным следствия, в апреле прошлого года члены организованной группы, в которую входили руководящие работники ДС-Банка, зная о предстоящем отзыве лицензии, перечислили на счета семи фирм-"однодневок" 585 миллионов рублей. Данная сумма составляла все денежные средства, которые находились на корреспондентском счете банка. Перевод денег был оформлен под видом выдачи кредитов, носивших в действительности заведомо фиктивный и невозвратный характер. Эту сумму участники преступной схемы перевели на счета более 25 различных организаций в других банках.

Отмечается, что за несколько дней до хищения соучастники прекратили исполнять клиентские платежи под предлогом технических проблем в системе дистанционного банковского обслуживания. В дальнейшем они повредили серверы с автоматизированной банковской системой, вывезли из банка клиентские и кредитные досье, а также другие документы и оргтехнику.

Следствие привлекло в качестве обвиняемых по статье 160 УК РФ (присвоение или растрата) и.о. председателя правления КБ ДС-Банк Игоря Синюхина, президента банка Федора Цырульника, начальника управления кредитования Александра Вдовина, а также Андрея Кузнецова и Виталия Вергизова, которые, по версии обвинения, занимались приисканием фирм-"однодневок".

Синюхин, Вдовин и Кузнецов в настоящее время арестованы, Цырульник и Вергизов объявлены в розыск. На установленное имущество обвиняемых и счета организаций-получателей похищенных денежных средств наложен арест.

По величине активов КБ ДС-Банк на 1 апреля 2016, по данным ЦБ, занимал 531-е место в банковской системе РФ. Банк не является участником системы страхования вкладов. 12 мая прошлого года ЦБ отозвал у ДС-Банка лицензию из-за ведения рискованной кредитной политики и других нарушений.