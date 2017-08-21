На Ставрополье полицейского подозревают в избиении за донос

ПЯТИГОРСК, 21 авг — РИА Новости, Маргарита Савельева. Полицейский на Ставрополье подозревается в избиении женщины, рассказавшей следователям о том, что он не стал спасать утопающего, сообщает следственное управление СК по Ставропольскому краю.
"Таким способом полицейский хотел отомстить и запугать потерпевшую, заставив ее отказаться от ранее данных следователю СКР пояснений о его недостойном поступке", — отмечает ведомство.
Уголовное дело возбуждено в отношении полицейского отделения патрульно-постовой службы полиции отдела МВД России по Новоалександровскому району по статье УК РФ "превышение должностных полномочий".