Напавшую на саратовского школьника львицу передали в зоопарк

САРАТОВ, 21 авг — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Львица Майя, которая подлежала изъятию из-за нападения на подростка в Энгельсе Саратовской области, передана в Пензенский зоопарк, сообщила в понедельник пресс-служба регионального управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Львица напала на 15-летнего подростка в Энгельсе 24 апреля, мальчик попал в больницу, он отделался царапинами. Суд 29 мая по иску прокурора запретил владельцу львицы Егишу Ерояну содержать животное дома и решил изъять ее. Ответчик иск не признал, а его представитель заявила о намерении обжаловать решение. Ранее УФССП сообщило, что местонахождение Ерояна и львицы установить не удалось, они были объявлены в розыск.

"Судебными приставами Энгельсского районного отдела исполнено решение суда об изъятии львицы Майи. Должник и его животное были обнаружены сотрудниками ФССП в ходе розыскных мероприятий в Энгельсе. В настоящее время животное находится в Пензенском зоопарке, куда было доставлено в сопровождении представителя принимающей стороны на личном автотранспорте должника", — говорится в сообщении.

Отмечается, что дорога из Энгельса в Пензу прошла благополучно, животное чувствует себя хорошо.

"Также, по словам представителя зоопарка, владелец Майи в настоящее время находится в Пензе, чтобы помочь животному адаптироваться в новой обстановке", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Пензенский зоопарк согласился принять львицу Майю на содержание, но хозяин настаивал, чтобы животное в случае изъятия отправилось в парк львов "Тайган" в Крыму.