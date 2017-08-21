В Красноярске после потопа 23 дома остаются неподключенными к электричеству

КРАСНОЯРСК, 21 авг — РИА Новости. После многочасового дождя в Красноярке к электричеству остаются неподключенными 23 дома, в некоторых домах пока технически невозможно подключение из-за отсыревшего оборудования, сообщила РИА Новости представитель мэрии города Юлия Овчинникова.

Ранее сообщалось, что в Красноярске в воскресенье из-за дождя власти ввели режим ЧС. От электричества первоначально были отключены 214 многоквартирных домов. Дождь шел с утра воскресенья в течение всего дня. Некоторые улицы оказались затоплены и непроходимы для общественного транспорта, было полностью приостановлено движение электротранспорта, некоторые припаркованные автомобили были затоплены почти по крышу.

В мэрии со ссылкой на Гидрометеоцентр сообщили, что прошедший ливень характеризуется как опасное явление. Период, в течение которого выпало порядка 113 миллиметров осадков, достиг критериев локального экстремального явления – это 166% осадков от месячной нормы. За последние десятилетия такое явление в Красноярске не наблюдалось.

"На восемь утра неподключенными остаются 23 дома. В некоторых пока технически невозможно подключение из-за отсыревшего оборудования. Службы решают эти проблемы", — сказала Овчинникова.

По информации мэрии, с утра понедельника все дороги открыты для движения, однако на некоторых наблюдаются осложнения. Общественный транспорт работает на всех улицах. Власти поручили принять меры в отношении подрядчиков по капремонту, которые нарушили технологию работ и допустили подтопления — они не получат оплату за работу, пока не устранят последствия.