Родственники жертв пожара в московской типографии хотят обжаловать приговор

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Родственники граждан Киргизии, погибших при пожаре в московской типографии "Печатный экспресс", намерены добиваться в суде ужесточения приговора виновникам трагедии, сообщила в понедельник пресс-служба МИД республики.

Пожар произошел в конце августа прошлого года в здании типографии на севере Москвы. Всего погибли 17 человек — 14 граждан Киргизии и трое россиян. По данным МИД Киргизии, все погибшие — молодые женщины, большинство из них в возрасте 18-25 лет. Бутырский суд Москвы 17 августа 2017 года приговорил гендиректора типографии Сергея Москвина к двум годам и шести месяцам колонии-поселения, главный инженер типографии Антон Яцков получил три года и шесть месяцев колонии-поселения.

"Со своей стороны родственники погибших граждан Кыргызстана при содействии посольства КР (Киргизской Республики — ред.) в РФ планируют обжаловать данное решение суда в связи с мягкостью вынесенного наказания. На данный момент адвокатом готовится соответствующая жалоба, которая будет представлена на рассмотрение суда в установленные сроки", — говорится в сообщении пресс-службы МИД.

Как уточнили в ведомстве, посольство Киргизии в Москве продолжает работу с адвокатами и компетентными органами России по выплате страховых компенсаций родственникам погибших.