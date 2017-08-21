Четверо пострадавших при нападении в Сургуте остаются в тяжелом состоянии

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 авг — РИА Новости. Четверо пострадавших в результате нападения мужчины с ножом в Сургуте остаются в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в департаменте общественных и внешних связей Югры.

Нападение на прохожих в центре Сургута произошло днем 19 августа. Семеро человек были доставлены в местную больницу, нападавшего ликвидировали сотрудники патрульной службы. Его личность вскоре была установлена следователями — им оказался местный житель 1994 года рождения. Правоохранительные органы выясняют, не страдал ли молодой человек психическими расстройствами. Уголовное дело возбуждено по статье ''покушение на убийство''.

Один пострадавший в первый же день после случившегося был отправлен на амбулаторное лечение. ''Ситуация по сравнению с воскресеньем не изменилась. Четверо пострадавших в тяжелом состоянии, двое — в состоянии средней степени тяжести'', — заявили в департаменте, уточнив, что в настоящее время пострадавшие не нуждаются в транспортировке в другие регионы страны.

Ранее мэр Сургута Вадим Шувалов сообщил, что у многих пострадавших наблюдается положительная динамика.