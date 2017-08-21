В Югре началось судебное следствие по делу о ДТП с 12 погибшими

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 авг — РИА Новости. Ханты-Мансийский районный суд в понедельник приступил к судебному следствию по делу о ДТП с автобусом, произошедшем в декабре прошлого года, в результате которого погибли 12 человек, в том числе 10 детей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Авария произошла вечером 4 декабря 2016 года на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. Столкнулись автобус, два грузовика и два легковых автомобиля, в результате чего погибли 12 человек, 10 из них — дети. В автобусе находилась детская команда, которая возвращалась с соревнований по спортивной акробатике из окружного центра в Нефтеюганск. После ДТП были госпитализированы 22 человека.

На скамье подсудимых четыре человека, которым ранее был продлен срок ареста до 20 декабря. Водитель автобуса Марат Зайнуллин, перевозивший участников соревнований по акробатике из Ханты-Мансийска в Нефтеюганск, а также представитель перевозчика Александр Сидорук обвиняются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что повлекло смерть двух и более лиц. Водитель грузовика Раиль Саитханов обвиняется в нарушении правил движения и эксплуатации транспортных средств. Четвертый фигурант уголовного дела, Ирина Тарасова, экс-директор нефтеюганской спортшколы "Сибиряк", в которой занимались попавшие в аварию дети, обвиняется по статье "халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц". Она единственная из обвиняемых находится под домашним арестом.

В ходе слушаний в понедельник с ходатайством выступил родственник Тарасовой — Юрий Тарасов, который вызвался защищать ее наряду с адвокатом. По информации защиты, мужчина сам является подсудимым по другому уголовному делу, при этом в настоящее время трудится в юридической фирме. Несмотря на озвученные факты, суд удовлетворил данное ходатайство.

В настоящее время идет допрос граждан, признанных потерпевшими по данному делу. Кроме того, гособвинитель озвучивает показания выживших в аварии детей.